La puissance d’une marque : Lego enregistre à nouveau des chiffres records

La combinaison d’une marque forte et d’une politique d’innovation cohérente porte ses fruits pour Lego, qui non seulement voit son chiffre d’affaires augmenter à l’échelle mondiale, mais enregistre également des bénéfices records. De nouveaux partenariats promettent encore plus de dynamisme cette année.

Le partenariat avec la F1 attire de nouveaux acheteurs

Le chiffre d’affaires du géant danois du jouet a augmenté de 12 % l’année dernière pour atteindre 83,5 milliards de couronnes danoises (11,2 milliards d’euros), tandis que le bénéfice net a même augmenté de 21 % pour atteindre 16,7 milliards de couronnes danoises (2,2 milliards d’euros). « Nous sommes très satisfaits de nos performances record en 2025, qui s’inscrivent dans la continuité du succès de l’année dernière. Notre portefeuille innovant et complet, associé à la puissance de la marque Lego et à un modèle commercial efficace, a suscité une forte demande », a déclaré Niels B. Christiansen, PDG du groupe, dans un communiqué de presse.