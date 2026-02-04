Le propriétaire A.S.Adventure et Juttu reprend le contrôle

Le groupe belge Yonderland, connu pour ses enseignes A.S. Adventure et Juttu, a renvoyé les banques. Le fonds d’investissement français PAI et la direction du groupe ont en effet racheté les parts des banques, qui détenaient environ 45 % du capital, depuis la crise du Covid.

Rééchelonnement de la dette après le Covid

La pandémie de Covid a contraint l’entreprise à rééchelonner sa dette en 2021, ce qui a réduit la participation de PAI et de la direction à 55 %. En échange de leur soutien financier, les banques ont obtenu près de la moitié des actions. Trois ans plus tard, cette période est révolue : PAI et la direction ont racheté les parts des banques, même si le prix exact reste inconnu. PAI reprend ainsi le contrôle total, tandis que la direction prend une participation minoritaire « substantielle », selon De Tijd.