Lego ouvre son troisième magasin belge à Bruges

Lego va ouvrir un nouveau magasin phare en Belgique : à l’été 2027, le fabricant de jouets inaugurera un nouveau magasin sur la Grand-Place de Bruges. Ce sera le troisième Lego Store officiel en Belgique.

325 m² de surface de vente

Le nouveau Lego Store sera situé à l’angle de la Grand-Place et de la Breidelstraat, à proximité du Beffroi. Le magasin disposera d’une surface de vente de 325 m² et proposera une large gamme de sets Lego, dont des produits disponibles en exclusivité dans les magasins physiques et la boutique en ligne du fabricant de jouets.