Lidl lance une campagne avec la joueuse de tennis Steffi Graf

L’ancienne championne de tennis Steffi Graf devient l’égérie de Crivit, la marque sportive de Lidl. Le 14 février, une grande campagne internationale sera lancée dans plus de trente pays sous le slogan « Find your move ».

À l’instar d’Arnold Schwarzenegger

Lidl nourrit de grandes ambitions avec sa marque sportive maison Crivit, qui représente déjà aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros. Le discounter souhaiterait même se positionner comme un concurrent de Decathlon, qui pèse plus de 15 milliards d’euros. C’est pourquoi Lidl lance une grande campagne marketing européenne avec la joueuse de tennis allemande Stefanie Graf qui, après une carrière couronnée de 22 titres du Grand Chelem, promeut aujourd’hui un mode de vie holistique, axé sur l’équilibre et la motivation intérieure.

C’est ce qui lie CRIVIT et Stefanie Graf, explique le détaillant dans un communiqué de presse : la conviction qu’un mode de vie actif naît du plaisir et de la détente, et non de la pression de la performance. La marque de sport veut en effet être accessible à tous. La joueuse de tennis ne fera pas seulement la promotion de son propre sport, mais aussi de l’ensemble de la gamme Crivit dans des catégories telles que le camping et les activités de plein air, le cyclisme, le fitness, la course à pied et les sports d’équipe.

D’une certaine manière, Graf doit donc faire pour Crivit ce qu’Arnold Schwarzenegger fait pour la marque de bricolage Parkside de Lidl. « Après le succès de notre marque Parkside, nous ouvrons désormais avec Crivit l’une des catégories les plus pertinentes pour une vie meilleure : le sport et les loisirs. Le fait que Stefanie Graf ait choisi Lidl pour diffuser sa mission est une grande marque d’estime et, en même temps, la preuve de nos normes de qualité », déclare Jens Thiemer, Chief Customer Officer chez Lidl International. La campagne omnicanale de Crivit débutera le 14 février dans toute l’Europe.