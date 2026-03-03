Drukke Mama’s : comment un groupe Facebook est devenu une boutique en ligne à succès

Elle a commencé avec un modeste blog, mais aujourd’hui, elle gère une boutique en ligne en pleine expansion et plusieurs fois primée : l’entrepreneuse Kelly Cuppens dirige d’une main de maître son entreprise Drukke Mama’s à travers des périodes mouvementées, tout en mettant en avant sa marque personnelle.

Du blog à la boutique en ligne

« Ça a un peu explosé », sourit Kelly Cuppens. Aujourd’hui, Drukke Mama’s n’est pas seulement la plus grande communauté en ligne pour les mamans du Benelux, avec un groupe Facebook qui compte 111 000 membres, mais aussi une boutique en ligne prospère qui traite environ 60 000 commandes par an et qui connaît une croissance annuelle de 20 à 30 %, employant aujourd’hui vingt personnes – des employés à temps plein, des flexis, des étudiants et des indépendants.

Ce n’était pas le plan initial : « Quand j’ai commencé en 2017, je voulais bloguer et gagner ma vie grâce au marketing d’affiliation, car je suis journaliste et marketeuse de formation. Mon entourage s’est moqué de moi. Et en effet, au début, cela ne me rapportait rien, malgré les nombreuses heures de travail que j’y consacrais. Lorsque j’ai atteint environ 15 000 membres, je suis allée à Trademart à Bruxelles avec mes économies pour acheter dix sacs à dos, afin de les vendre en ligne. Cela a donné naissance à une petite boutique en ligne, qui visait à faciliter la vie des mamans très occupées. »

Retour à l’école

Ce projet à petite échelle a connu un essor considérable pendant la pandémie, mais a vu son chiffre d’affaires chuter de 40 % au cours de la deuxième année après le coronavirus. Il a toutefois rapidement réussi à se réinventer : « Mon entreprise n’est pas une démocratie, mais une dictature. Je peux changer rapidement de cap. J’ai supprimé tout ce qui nous avait permis de nous développer pendant le coronavirus, comme les puzzles par exemple. »

Aujourd’hui, la gamme de produits de base comprend tout ce qui facilite la vie des mamans débordées. « La période de la rentrée scolaire est la meilleure période de l’année, avec les boîtes à tartines, les gourdes… La fin de l’année scolaire est également géniale : toutes les mamans veulent un sac à dos isotherme et une gourde thermos pour leurs enfants lorsque les voyages scolaires approchent. Les cadeaux pour les enseignants ont un énorme succès. En outre, je me suis davantage concentrée sur ma marque personnelle, Kelly Jenny Marcella. Je partage ma vie quotidienne avec mes 15 000 followers passionnés dans des stories sur Instagram. Et je vends les lingettes démaquillantes que j’utilise le soir. Tout comme la crème pour le visage, le collagène… »

La confiance est la base

Drukke Mama’s se targue d’un taux de conversion élevé, compris entre 4 et 6 % sur une base annuelle. La confiance est la base. « Pourquoi les gens achètent-ils presque aveuglément chez nous ? Parce qu’ils savent que c’est de la qualité : « Si c’est sur Drukke Mama’s et que c’est assez bon pour Kelly, sa famille et ses collègues, alors c’est aussi assez bon pour nous ». Nous testons 90 % de nos produits. Nous offrons également beaucoup en retour : chaque commande est accompagnée de cadeaux, de cartes de remerciement et d’autocollants. »

Une autre formule à succès : « Dès le premier jour, j’ai misé fortement sur le marketing par e-mail. Nous avons un demi-million de visiteurs uniques sur notre propre plateforme et 60 000 adresses e-mail dans notre fichier. Je ne vends pas sur des plateformes telles que bol ou Amazon. »

