Pourquoi Decathlon et MediaMarkt s’associent en Allemagne

Decathlon a conclu un partenariat stratégique avec MediaMarktSaturn pour le marché allemand. Le détaillant d’articles de sport va ouvrir des espaces « shop-in-shop » dans les magasins d’électronique : Munich sera la première ville concernée. Qu’est-ce qui se cache derrière cette initiative ?

Accélérer la croissance

Le 26 mars, Decathlon ouvrira un espace de vente d’environ 1 000 m² dans le magasin MediaMarkt du centre commercial Perlach Einkaufszentrum à Munich. D’autres magasins suivront cette année et l’année prochaine. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie « Space-as-a-Service » de la chaîne d’électronique, qui confie de plus en plus souvent ses espaces de vente à des entreprises partenaires. Pour Decathlon, c’est un moyen de croître plus rapidement sur le marché allemand.