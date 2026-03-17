Croissance du chiffre d’affaires de 25 % pour Vanden Borre Kitchen

Vanden Borre Kitchen, le spécialiste des cuisines qui fête cette année son dixième anniversaire, a vu son chiffre d’affaires augmenter d’un quart l’année dernière. Cette année, le détaillant souhaite connaître une croissance au moins aussi forte, afin de figurer parmi les trois principaux acteurs de son secteur d’ici 2029.

Quatre ouvertures de magasins prévues

Avec une croissance de son chiffre d’affaires de 25 % par rapport à 2024, Vanden Borre Kitchen confirme sa position de leader sur le marché belge des cuisines, tant en termes de chiffre d’affaires national, de nombre de magasins que de notoriété. Le chiffre d’affaires comparable (dans les 31 magasins qui existaient déjà en 2024) a augmenté de 21 % en 2025. Par ailleurs, le détaillant a ouvert trois nouveaux magasins (Aalst, Verviers et Messancy), portant le nombre total de magasins en Belgique à 34.

En 2026, année de son dixième anniversaire, Vanden Borre Kitchen vise une nouvelle croissance de 25 %. Après quatre nouveaux magasins en 2023, cinq ouvertures supplémentaires en 2024 et trois en 2025, quatre nouvelles ouvertures sont à nouveau prévues en 2026. À plus long terme, Vanden Borre Kitchen souhaite passer à au moins 45 magasins d’ici 2029 et figurer parmi les trois premiers acteurs du marché dans notre pays.

« Nous sommes très satisfaits de nos performances en 2025. La croissance réalisée et les excellents résultats de nos magasins existants confirment la confiance que nos clients nous accordent », déclare Michaël Rosin, directeur général de Vanden Borre Kitchen. « Nous continuons à investir dans le développement de notre marque et renforçons ainsi notre position sur le marché belge des cuisines. »