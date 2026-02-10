Dille & Kamille aménage huit maisons nature

Dille & Kamille et Maison Nature s’associent : à partir de février, les clients pourront passer la nuit dans huit chalets Dille & Kamille en Belgique et aux Pays-Bas. Ces chalets sont situés en pleine nature et sont décorés avec des produits naturels de Dille & Kamille.

Ralentir ensemble

De février à décembre 2026, les clients pourront séjourner dans huit maisons nature Dille & Kamille situés à différents endroits en Belgique et aux Pays-Bas, des dunes de Schoorl à la verdure paisible de Laakdal en passant par le lac de Coo dans les Ardennes belges. Chaque gîte est décoré par Dille & Kamille avec des matériaux naturels.

Dille & Kamille et Maison Nature se rejoignent dans une mission commune : permettre aux gens de profiter de la nature tout en contribuant à sa préservation. « Sans nature, pas de Maison Nature », déclare Pieter Bastiaansen, directeur marketing chez Maison Nature. « Nous ressentons chaque jour à quel point la nature est fragile et combien il est important non seulement de la vivre, mais aussi de la restaurer. Grâce à cette collaboration, nous voulons permettre aux gens de découvrir la valeur de ces lieux et pourquoi il est si important d’en prendre soin. »

« Nous constatons que les gens recherchent de plus en plus des moyens de ralentir », ajoute Hans Geels, directeur général de Dille & Kamille. « Depuis 50 ans, Dille & Kamille prône une vie consciente et attentive. Nous partageons cette mission avec Maison Nature. Nous voulons montrer que ralentir n’est pas nécessairement compliqué : cela commence par une présence consciente dans la nature. » Les gîtes peuvent être réservés à partir du 10 février sur le site web de Dille & Kamille.