Écrit par Pauline Neerman
[En images] Colora dévoile un nouveau concept d’expérience à Waregem

Maison & Déco4 mars, 2026

Le magasin de peinture comme espace d’expérience : tel est le nouveau concept lancé par Colora dans son magasin de Waregem. Le conseil et l’expérience y occupent une place centrale grâce à des écrans interactifs, des moodboards personnalisés et une gamme plus étendue de solutions d’intérieur.

Du magasin de peinture au centre de décoration d’intérieur

Colora Waregem est le premier magasin à adopter ce nouveau concept, développé en collaboration avec le bureau d’architectes d’intérieur PUUR. Les clients peuvent y trouver non seulement de la peinture, mais aussi du papier peint, du parquet vinyle, des moulures et des décorations pour fenêtres. « La peinture et la couleur restent notre cœur de métier, mais nous voulons inviter les clients à élargir leur horizon », explique le gérant Nicolas Camelbeke. « Avec ce concept, nous les aidons à finir entièrement leur intérieur, du sol au plafond. »

