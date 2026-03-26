[En images] Kave Home ouvre ses portes dans un bâtiment emblématique de Gand

Kave Home, la marque catalane internationale de mobilier et de décoration d’intérieur, a inauguré aujourd’hui son premier magasin en Belgique. Avec cette ouverture, le nombre total de magasins en propre de Kave Home dans le monde s’élève désormais à 32.

Bâtiment datant de 1810

Situé au cœur de Gand, le nouveau magasin s’étend sur 348 m² et occupe un bâtiment historique bénéficiant d’un emplacement de choix au bord de la Lys, à quelques mètres seulement de la principale artère commerçante de la ville : l’emblématique Maison Papele, une maison d’angle construite en 1810 par l’architecte J.B. Pisson. Le bâtiment a conservé ses éléments architecturaux d’origine, tels que la façade symétrique, les frises en fonte élégantes, les fenêtres en arc en plein cintre et une façade latérale remarquable donnant sur la rivière, ce qui confère caractère et identité à l’espace de vente.

Le magasin, aménagé en U, se distingue par ses grandes baies vitrées d’angle, qui inondent l’intérieur de lumière naturelle et améliorent la visibilité depuis l’extérieur. À l’intérieur, le magasin propose une sélection d’articles Kave Home pour les différentes pièces de la maison. Dans un espace « Atelier », les professionnels et les clients finaux ont accès à une vaste gamme de tissus, de matériaux et de couleurs pour personnaliser les canapés, les fauteuils et autres produits de la marque.

La Belgique est le quatrième pays à accueillir des boutiques Kave Home, après l’Espagne, la France et l’Italie. La marque de design est présente dans plus de 140 points de vente répartis dans plus de 80 pays à travers le monde.