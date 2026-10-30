[En Images] Marie-Marie teste le marché bruxellois avec une boutique éphémère

L’entreprise familiale anversoise Marie-Marie, spécialisée dans le linge de lit et de bain de luxe, étend temporairement son réseau de magasins à Bruxelles. Avec une boutique éphémère située à proximité de l’avenue Louise, la marque souhaite évaluer si la capitale offre des perspectives pour l’ouverture d’un point de vente permanent.

Bruxelles, un test décisif

Après Anvers et Knokke, Marie-Marie s’implante désormais également à Bruxelles. La boutique éphémère située rue Jean Stas a ouvert ses portes le 30 octobre et restera ouverte jusqu’au 31 janvier 2027. En misant sur la période des fêtes de fin d’année comme tremplin commercial, l’entreprise familiale souhaite accroître sa notoriété et attirer de nouveaux clients.

« En ligne, nous touchons déjà une clientèle importante de la région bruxelloise ; l’ouverture d’une boutique physique nous semble donc être la suite logique », explique la marque. Le caractère international de la capitale rend également Bruxelles attrayante pour le détaillant.

Pour sa boutique éphémère, Marie-Marie a choisi un local commercial de 185 m² situé dans une rue latérale piétonne de l’avenue Louise. La marque y présente ses propres collections de linge de lit et de bain, complétées par des accessoires de décoration, des plaids, des coussins et une sélection de cadeaux de fin d’année. Grâce à des lits entièrement faits, le détaillant souhaite permettre aux clients de découvrir par eux-mêmes les matières et la qualité des produits.

Vers une boutique permanente ?

Marie-Marie existe depuis 1979 et est aujourd’hui dirigée par les sœurs Laurence et Valérie Vandenbussche. L’entreprise familiale développe également ses propres collections sous la marque Marie-Marie, qu’elle fait principalement produire au Portugal et en Allemagne.

La question de savoir si Bruxelles occupera une place permanente dans le réseau de magasins après janvier dépendra des réactions des clients. « Ces prochains mois, nous allons surtout être à l’écoute : écouter ce que recherchent les Bruxellois et voir si nos collections trouvent ici aussi bien leur place qu’à Anvers et à Knokke », expliquent les sœurs.