Maisons du Monde change de PDG après des chiffres d’affaires catastrophiques

À peine quelques mois après le sauvetage financier de Maisons du Monde, le PDG François-Melchior de Polignac doit céder sa place à John Browett. La chaîne française de magasins d’ameublement fait également appel à l’expert en commerce de détail Marc Ténart pour accélérer son redressement.

La nouvelle direction doit inverser la tendance

Maisons du Monde procède à un remaniement à la tête de l’entreprise après un troisième trimestre particulièrement difficile. François-Melchior de Polignac, qui était à la tête de l’entreprise depuis mars 2023, a quitté ses fonctions le 26 octobre. John Browett, l’actuel président du conseil d’administration, assurera également la direction quotidienne à titre temporaire à compter du 27 octobre. Le conseil d’administration recherche entre-temps un successeur permanent.