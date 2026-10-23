Le chiffre d’affaires de Maisons du Monde s’effondre de 21 % en raison de problèmes d’approvisionnement

Maisons du Monde traverse un troisième trimestre particulièrement difficile malgré son récent rachat, qui lui a permis de se sauver. Ce sont surtout les ventes en ligne qui sont durement touchées, mais les problèmes persistants d’approvisionnement et la diminution des promotions coûtent également cher à la chaîne française de magasins de décoration.

Une crise à tous les niveaux

La chaîne française de mobilier et de décoration Maisons du Monde a enregistré au troisième trimestre 2026 un chiffre d’affaires de 176,3 millions d’euros, soit une baisse de 21 % par rapport à la même période de l’année dernière. Sur les neuf premiers mois, la baisse du chiffre d’affaires s’élève à 10,9 %. Étant donné que l’ensemble du marché français du meuble a reculé d’environ 5 % depuis le début de l’année, selon l’association professionnelle Ipea, le détaillant affiche donc des résultats deux fois plus mauvais.