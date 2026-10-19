Vanden Borre Kitchen double son chiffre d’affaires et vise une place parmi les trois premiers en Belgique

Vanden Borre Kitchen a plus que doublé son chiffre d’affaires en quatre ans. Le spécialiste des cuisines prévoit également une croissance de 10 % cette année, malgré les conditions de marché difficiles. Grâce à de nouvelles ouvertures de magasins, la chaîne entend se hisser parmi les trois premiers acteurs du marché belge.

Une croissance malgré un marché difficile

Dix ans après l’ouverture de son premier magasin à Drogenbos, Vanden Borre Kitchen dispose d’un réseau de 35 points de vente en Belgique. Selon l’entreprise, son chiffre d’affaires a augmenté de 116,75 % entre 2022 et 2026. L’année dernière, la chaîne a encore enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 25 %, tandis qu’une hausse d’environ 10 % est prévue pour cette année.