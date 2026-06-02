Ikea accélère son expansion en France grâce à un concept de magasin compact

Ikea souhaite étendre considérablement sa présence en France grâce à un nouveau concept de magasin compact. Après l’ouverture du premier magasin Compact à Limoges fin mai, le détaillant suédois spécialisé dans l’ameublement annonce que dix autres magasins verront le jour d’ici 2030.

Plus proche du client

Selon Ikea, le premier magasin Compact de Limoges n’est pas un projet pilote, mais le début d’un déploiement plus large. Un deuxième magasin est déjà prévu au Mans pour cet été, rapporte LSA. Avec cette nouvelle formule, le détaillant souhaite ouvrir de nouveaux sites plus rapidement qu’avec les grands magasins d’ameublement traditionnels situés en périphérie des villes. La France compte actuellement 37 magasins Ikea et huit points de conception et de commande.