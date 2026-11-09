Ikea : troisième année consécutive de baisse

Ikea n’arrive pas à relancer sa croissance. Le géant suédois de l’ameublement a vu son chiffre d’affaires mondial baisser pour la troisième année consécutive et investit désormais 1,2 milliard d’euros dans des baisses de prix. Le groupe a déjà supprimé 850 emplois et accélère désormais le déploiement de magasins plus petits.

Des prix en baisse jusqu’à 25 %

Au cours de l’exercice clos fin août, les ventes mondiales d’Ikea ont reculé de 2 %, passant de 44,6 milliards d’euros l’année précédente à 43,8 milliards d’euros. Ce sont surtout les faibles ventes en Chine et au Moyen-Orient qui ont pesé sur les résultats, tandis que l’Europe et l’Amérique latine ont affiché une croissance. C’est ce qu’indique Inter Ikea Group, propriétaire de la marque et fournisseur des franchisés.