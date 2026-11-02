Reginald De Belie, ancien directeur de DEBA Meubelen, est décédé subitement

Reginald De Belie, qui a dirigé pendant de nombreuses années l’entreprise familiale DEBA Meubelen, située à Saint-Nicolas, est décédé subitement à l’âge de 73 ans alors qu’il était en vacances en Australie. Il a été l’un des artisans du développement de ce magasin de meubles.

D’un petit magasin de meubles…

Reginald De Belie est décédé mercredi 21 octobre sur l’île Lady Elliot, en Australie, où il passait des vacances avec son épouse et sa fille. C’est ce qu’a annoncé sa famille. Il représentait la deuxième génération de l’entreprise familiale, fondée en 1950 à Saint-Nicolas par son père, Alfons De Belie.

En 1976, Reginald a rejoint l’entreprise familiale aux côtés de sa sœur Christel. Avec son épouse Bea et son beau-frère Erik, il a poursuivi le développement de DEBA Meubelen. Le magasin de meubles d’origine s’est transformé en une enseigne de décoration d’intérieur dotée d’un showroom de 10 000 mètres carrés et proposant une vaste gamme de meubles, de cuisines, de luminaires et d’articles de décoration.

… jusqu’aux garde-robes d’influenceurs

Au-delà de l’entreprise familiale, De Belie a également joué un rôle dans le secteur. Il a notamment été coprésident de la fédération des marchands de meubles Navem, précurseur de l’Interieurunie. En 2007, il a accueilli ses fils Koen et Matthias au sein de la direction. Ils constituent aujourd’hui la troisième génération à la tête de DEBA Meubelen.

Les prochaines journées clients montrent que cette soif d’innovation perdure également au sein de la troisième génération. Le 8 novembre, DEBA organise pour la première fois une « closet sale », au cours de laquelle trois influenceurs vendront des vêtements issus de leur garde-robe personnelle au sein du magasin de meubles. Le 14 novembre, Véronique De Kock y présentera sa nouvelle collection d’intérieur MENZA. Grâce à de telles initiatives, l’entreprise familiale cherche de nouvelles façons d’attirer les clients dans son showroom.

« Sans détours »

« Reginald a toujours été franc et direct, sans tourner autour du pot, dans son style « sans fioritures » qui lui était propre. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu’il avait au contraire un cœur immense, plein d’empathie pour son prochain », écrit la famille dans un communiqué.

« Les mots nous manquent pour exprimer le vide qu’il laisse derrière lui », concluent la famille De Belie et toute l’équipe DEBA. Les funérailles auront lieu le mardi 17 novembre au domaine Westlede à Lochristi.