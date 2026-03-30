Ikea teste des heures de silence à Mons

Le magasin Ikea de Mons, en Belgique, met en place deux heures de silence par semaine afin d’offrir un environnement plus calme aux personnes sensibles au bruit ou aux stimuli. Cette initiative pourrait être étendue à tous les magasins belges.

Musique éteinte

Tous les vendredis entre 16 h et 18 h, le magasin Ikea de Mons fait désormais place au calme : la musique est éteinte, les annonces sont limitées au strict nécessaire – comme une alerte incendie – et aucune activité logistique bruyante n’a lieu dans les allées. Pour le reste, le magasin fonctionne comme d’habitude.

Ikea répond ainsi à un défi réel : de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes de moins de 30 ans, sont hypersensibles au bruit. Cette hypersensibilité est souvent liée à une neurodiversité, comme les troubles du spectre autistique, qui touchent environ 1 personne sur 100 en Belgique. 64 % des personnes autistes déclarent éviter les magasins en raison de la surcharge sensorielle qu’ils peuvent provoquer.

Période d’essai

« Grâce aux heures silencieuses, nous voulons rendre la visite chez IKEA plus accessible aux personnes sensibles au bruit et aux stimuli, tout en offrant un moment plus calme à tous nos visiteurs. C’est un projet simple, mais il peut faire une réelle différence pour celles et ceux qui sont sensibles dans un tel environnement », explique Thibaut Gilquin, Market Relations chez Ikea Mons.

Dans d’autres pays également, certains magasins Ikea ont déjà testé les heures calmes. En Italie, où l’initiative a d’abord été lancée à Rome et à Milan, les heures calmes s’appliquent désormais dans tous les magasins du pays. En Belgique, l’initiative est d’abord testée à Mons, du 3 avril au 28 août. À l’issue de la période d’essai, les résultats détermineront si elle sera étendue à d’autres magasins.