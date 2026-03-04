Jysk accélère sa croissance en Belgique avec six ouvertures en une seule journée

Le 18 mars, Jysk ouvrira six nouveaux magasins en Belgique, dont cinq dans d’anciens locaux de la chaîne Leen Bakker, en faillite. Cela portera le nombre total de magasins d’ameublement à 76, et une dizaine d’autres ouvriront leurs portes plus tard dans l’année.

« Nous croyons fermement aux magasins physiques »

Jamais auparavant la chaîne scandinave de magasins d’ameublement n’avait ouvert autant de nouveaux magasins en même temps. Les inaugurations auront lieu à Borsbeek, Bruges, Grivegnée, Huy, Kuurne et Zottegem. À l’exception de Borsbeek, il s’agit d’anciens magasins Leen Bakker, qui seront entièrement transformés selon le tout dernier concept de magasin de Jysk. Chaque nouveau magasin emploie environ dix personnes, dont d’anciens employés de Leen Bakker. Le détaillant fait ainsi un pas vers l’objectif de 1 000 employés en Belgique.

« Ouvrir six magasins en une seule journée est exceptionnel », déclare Frank Christant, directeur de Jysk en Belgique, en France et aux Pays-Bas. « Nous croyons fermement aux magasins physiques et saisissons les opportunités du marché pour poursuivre notre croissance. Le fait que nous puissions y parvenir ensemble en tant qu’organisation confirme la force et l’ambition de Jysk en Belgique. »

En route vers 125 magasins

Car cela ne s’arrête pas à ces six ouvertures : en février, le détaillant a déjà ouvert à Rijkevorsel le premier nouveau magasin de 2026. Après les six ouvertures prévues en mars, le compteur affichera 76 magasins en Belgique. En avril, deux autres magasins ouvriront leurs portes à Termonde et à Marche-en-Famenne, suivis d’une ouverture à Saint-Trond en juin. Il s’agit là aussi d’anciens sites Leen Bakker. En outre, Jysk ouvrira un nouveau magasin sur chacun des sept anciens sites Shopping Cora. Les premières ouvertures sont prévues pour le début de l’été.

Le détaillant danois souhaite à terme atteindre au moins 125 magasins en Belgique. L’entreprise compte déjà plus de 3 500 magasins et boutiques en ligne dans 50 pays. Le chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2024/25 s’élevait à 6,2 milliards d’euros.