Jysk rachète cinq magasins de Leen Bakker aux Pays-Bas

Avec le rachat de cinq magasins de Leen Bakker et l’ouverture d’un tout nouveau magasin, Jysk comptera bientôt 110 magasins aux Pays-Bas. La chaîne danoise d’ameublement souhaite en ouvrir au moins 140.

Quatre ouvertures en une seule journée

Jysk rachète les magasins de Leen Bakker à Amsterdam, Leek, Veendam, Zierikzee et Meppel. Les quatre premiers magasins ouvriront leurs portes simultanément le 15 avril, celui de Meppel suivra le 13 mai. Une partie des employés de Leen Bakker rejoindra Jysk, indique le détaillant dans un communiqué de presse. En juin, la chaîne, qui fête son vingtième anniversaire aux Pays-Bas, ouvrira en outre un tout nouveau magasin à Barneveld. Cela portera le nombre de magasins à 110. L’ambition est de passer à au moins 140 magasins.