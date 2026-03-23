Kave Home poursuit son expansion internationale avec l’ouverture d’un premier magasin en Belgique

La marque espagnole de design Kave Home, l’une des marques de mobilier et d’accessoires de décoration intérieure qui connaît la plus forte croissance en Europe, ouvrira cette semaine son premier magasin en Belgique. Le détaillant compte déjà 140 magasins dans 80 pays.

Une esthétique intemporelle

La marque espagnole de mobilier et de décoration Kave Home poursuit son expansion européenne avec l’ouverture d’un magasin à Gand. Fondée en 2013 en Catalogne par Francesc Julià, l’entreprise a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires historique de 321,2 millions d’euros, soit une hausse de 23 %.

Kave Home est désormais présente dans plus de 80 pays et compte plus de 140 points de vente à travers le monde. La croissance de la marque repose sur une stratégie combinant commerce en ligne, magasins physiques et collaborations avec des architectes et des designers d’intérieur, tant pour des projets résidentiels que contractuels.

La marque, d’inspiration méditerranéenne, mise sur une relation fluide entre la vie intérieure et la vie extérieure. Cette philosophie est étroitement liée à un engagement fort en faveur de l’environnement : Kave Home conçoit des produits à partir de matériaux durables et dotés d’une esthétique intemporelle, et développe des initiatives circulaires.

Le premier magasin belge ouvrira ses portes le 26 mars sur la Koophandelsplein à Gand.