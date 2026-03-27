La boutique en ligne néerlandaise Fonq déclarée en faillite

Le rideau est tombé sur la boutique en ligne de décoration Fonq. Après des années d’efforts, des injections de millions d’euros et cinq changements de direction, l’entreprise a succombé à ses pertes structurelles.

Des années de recul et de pertes

Fonq a vu le jour en 2003 et s’est développé en grand magasin en ligne avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2015. Le rachat en 2016 par Ad Scheepbouwer, qui avait auparavant fait fortune en vendant sa participation dans Wehkamp, devait permettre à la boutique en ligne néerlandaise d’atteindre les 200 millions d’euros, mais l’entreprise a au contraire été contrainte de se recentrer : l’accent a été mis sur la maison et la cuisine, tandis que les activités internationales ont été cédées. En quatre ans, Fonq a vu défiler quatre directeurs et a procédé à des réorganisations en profondeur.