Maisons du Monde trouve des sauveurs britanniques

Au cours du dernier exercice, Maisons du Monde a enregistré une perte nette de 406 millions d’euros, tandis que son chiffre d’affaires a reculé de 5 %. Afin d’éviter que la chaîne française d’ameublement ne croule sous le poids de sa dette, la direction met en place un plan de sauvetage avec deux investisseurs britanniques.

La dette considérablement allégé

La chaîne française de magasins de décoration a conclu un accord avec un nouveau consortium d’investisseurs et les banques du groupe, dans le cadre d’une procédure de conciliation. Ce consortium est composé des sociétés britanniques Alteri Investors et Eicos Investment Group. Elles renforceront les fonds propres et reprendront une grande partie de la dette.