Shein se voit déjà renvoyé de BHV à Paris

BHV Marais prend un nouveau départ : l’équipe de direction reprend l’entreprise dans le cadre d’un rachat par les cadres (MBO). Les nouveaux propriétaires misent sur le redressement et une chose est déjà claire : Shein n’aura pas sa place dans le grand magasin parisien.

Retour aux fondamentaux

Après un peu plus de six mois d’existence, – la première boutique physique de la marque en Europe – est déjà menacée de fermeture. Les nouveaux propriétaires, sous la houlette du directeur général Karl-Stéphane Cottendin, souhaitent revenir aux atouts historiques du grand magasin : la décoration d’intérieur, le bricolage et cette ambiance « bazar » typique qui distinguait autrefois le BHV des autres grands magasins parisiens.