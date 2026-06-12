Le magasin IKEA de Mons dispose désormais lui aussi de casiers de retrait

Dernier magasin IKEA en Belgique à s’équiper, celui de Mons dispose désormais d’un nouveau système de consignes où les clients peuvent retirer leurs commandes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La chaîne d’ameublement continue également d’ouvrir des points de retrait externes.

Même pour les commandes plus volumineuses

Les clients peuvent désormais récupérer leur commande Click & Collect chez IKEA dans l’un des 30 casiers installés à l’entrée du magasin de Mons. Le plus grand casier mesure 3 mètres de profondeur, 1,15 mètre de hauteur et 95 centimètres de largeur, ce qui le rend idéal pour récupérer, par exemple, une bibliothèque BILLY ou une armoire PAX démontée, précise l’entreprise.

Ce service est disponible à partir de 4,99 euros, ou 2,99 euros pour les membres IKEA Family, soit le même prix que le retrait en magasin. Les clients peuvent réserver un casier lors de leur commande et récupérer leurs achats quelques jours plus tard. Le casier s’ouvre facilement à l’aide d’un code PIN unique.

Outre IKEA Mons, les sept autres magasins IKEA en Belgique disposent déjà de casiers. Plus de cent mille clients ont déjà récupéré une commande via ce système. Les moments les plus prisés restent les heures précédant l’ouverture des magasins et le dimanche. Au cours des deux dernières années, le détaillant a également installé des casiers dans des lieux externes, c’est-à-dire en dehors des magasins, entre autres à Nivelles, Namur, Ternat et, plus récemment, à Saint-Nicolas. L’entreprise prévoit d’en ouvrir d’autres prochainement.