Ikea s’implante dans le pays de Waes: ouverture d’un point de retrait à Saint-Nicolas

Désormais, les clients peuvent retirer leurs commandes Ikea dans 25 casiers sécurisés à Saint-Nicolas. Pour Ikea, ces casiers constituent sa première présence physique dans le pays de Waes.

La Belgique, pays pilote

Les consignes sont désormais disponibles au Docks Rental Service Shop et sont accessibles jour et nuit. Ikea a choisi cet emplacement car il est à la fois proche du centre-ville et facilement accessible via les autoroutes E34 et E17. Comme ailleurs, le service coûte 9,99 euros, ou 7,99 euros pour les membres Ikea Family. Les clients réservent une consigne quelques jours à l’avance et reçoivent un code PIN unique par e-mail.



Ces consignes s’inscrivent dans une stratégie plus large. Ikea Belgique a déjà déployé deux types de consignes : dans tous ses magasins physiques et à des emplacements stratégiques tels que Ternat, Namur et Nivelles. Plus de 100 000 Belges ont déjà utilisé ce service. D’autres sites suivront après Saint-Nicolas. Mieux encore : la Belgique a servi de pays pilote au sein d’Ikea pour tester les casiers et, entre-temps, de plus en plus de pays adoptent le système.