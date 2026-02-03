Le détaillant de cuisines ixina recrute les stars du tennis Yanina Wickmayer et Raphaël Collignon

Les stars belges du tennis Yanina Wickmayer et Raphaël Collignon deviennent les nouveaux visages d’ixina, le plus grand spécialiste des cuisines du pays. Le détaillant organisera également quatre tournois de tennis.

« Perfect match »

Lors du salon de la construction Batibouw (qui se tiendra du 7 au 15 février), le stand d’ixina sera transformé en véritable court de tennis avec filets, balles, chaises d’arbitre et même tribune. Le détaillant a en effet une annonce à faire : Yanina Wickmayer et Raphaël Collignon deviennent les nouveaux visages du spécialiste des cuisines.

Le tennis est un sport familial en plein essor, constate ixina. Rien qu’en Flandre, 157 758 membres ont pratiqué ce sport l’année dernière, soit 6 % de plus que l’année précédente. Profitant de cette popularité, ixina lance cette année quatre tournois de tennis sous le nom « ixina Open », répartis dans tout le pays. Les hommes et les femmes de tous âges et de tous niveaux peuvent y participer. Chaque tournoi est doté d’un prix de 11 000 euros.

« Le tennis et ixina sont parfaitement complémentaires », déclare Isabelle Vermeir, CEO. « Tout comme nos cuisines, les clubs de tennis sont de véritables lieux de rencontre pour les familles et les amis, pour les jeunes et les moins jeunes. De plus, le tennis exige de la technique, de l’expertise et de la passion, des valeurs qui sont également au cœur des préoccupations d’ixina. Avec l’ixina Open, la collaboration avec nos deux nouveaux ambassadeurs et notre stand de tennis, nous voulons donner un coup de pouce supplémentaire au tennis belge. Nous voulons ainsi contribuer à façonner la génération en or de demain, afin de revivre les heures de gloire de l’époque de Kim Clijsters et Justine Henin. »