Leen Bakker et Kwantum trouvent un repreneur

La société d’investissement Orlando Capital V rachète Kwantum et Leen Bakker à Homefashion Group et Gilde Equity Management. Le nouveau propriétaire promet que les deux enseignes continueront à fonctionner comme des marques indépendantes.

Une marge de manœuvre financière

« Nous voyons une base solide et un potentiel évident chez Kwantum et Leen Bakker », déclare Simon Pfennigsdorf, associé chez Orlando Capital V. « En collaboration avec l’équipe de direction, les équipes de gestion et les employés, nous voulons soutenir le développement futur des deux marques et offrir la stabilité et les ressources nécessaires pour envisager l’avenir avec confiance. »

Selon les parties concernées, cette transaction jette les bases d’une croissance future. Orlando apporte un horizon d’investissement à long terme et a obtenu un financement spécifique pour mettre en œuvre les plans existants et développer de nouvelles initiatives. Tous les employés de Homefashion Group seront transférés au nouveau propriétaire. Rien ne changera pour les clients, les fournisseurs et les partenaires, selon les parties.

Orlando Capital V se présente comme un investisseur à long terme ayant une expérience dans plusieurs pays européens. Orlando souhaite, selon ses propres déclarations, jouer ce rôle également chez Kwantum et Leen Bakker, en collaboration avec l’équipe de direction existante. En d’autres termes, les chaînes en difficulté semblent avoir trouvé un sauveur, mais cela suffira-t-il à renverser la tendance ?