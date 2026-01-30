Maisons du Monde recule pour la quatrième année consécutive

Malgré un troisième trimestre « encourageant », la chaîne française d’ameublement Maisons du Monde a vu son chiffre d’affaires passer sous la barre du milliard d’euros pour l’ensemble de l’exercice 2025, après quatre années consécutives de recul.

Plan d’économies mis en œuvre

En 2025, le chiffre d’affaires de l’entreprise d’ameublement et de décoration est passé sous la barre du milliard d’euros, pour s’établir à 947,3 millions d’euros, soit une baisse de 5,4 %. Le détaillant avait montré des signes d’amélioration au troisième trimestre, mais au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a de nouveau baissé, de 5,9 %, pour s’établir à 278,1 millions d’euros.