Pourquoi IKEA ouvre ses portes à Decathlon et à d’autres retailers

Ingka Group, l’exploitant des magasins IKEA, loue une partie de son magasin à Croydon, au Royaume-Uni, à Decathlon. Au printemps, le premier magasin de sport ouvrira ses portes dans un magasin IKEA, mais d’autres suivront probablement.

À la recherche de trafic

Pour la première fois, IKEA accueille une autre marque mondiale dans l’un de ses emblématiques « boîtes bleues ». Le magasin Decathlon disposera de sa propre entrée et occupera 1 188 mètres carrés au sein du magasin britannique de 25 000 mètres carrés. Le concept fonctionne comme une unité indépendante, mais partage le même emplacement. Ingka Group teste ainsi un modèle dans lequel des détaillants complémentaires opèrent sous un même toit.