Seats and Sofas rembourse ses clients à la suite d’un litige concernant la garantie

La chaîne de magasins d’ameublement Seats and Sofas doit rembourser près de 1 500 clients pour un montant total de 100 000 euros, en raison de frais indûment facturés pendant la période de garantie. Cette décision envoie également un signal au secteur.

Une garantie aux coûts cachés

Les clients de Seats and Sofas qui souhaitaient faire valoir leur garantie se trouvaient face à un dilemme : ramener eux-mêmes leurs meubles en magasin, les faire enlever pour 75 euros ou faire venir un technicien à domicile pour 49,95 euros. Selon l’Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés (ACM), ces frais étaient injustifiés.