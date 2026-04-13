140 ouvertures de magasins prévues pour Women’secret, Springfield et Cortefiel

Le groupe espagnol Tendam, propriétaire des chaînes de mode Women’secret, Springfield et Cortefiel, prévoit d’ouvrir environ 140 nouveaux magasins en 2026. C’est près de trois fois plus qu’en 2025.

Développement des canaux numériques

Tendam, anciennement connu sous le nom de Grupo Cortefiel, prévoit cette année une accélération significative de son expansion, comme le révèle le rapport annuel récemment publié par son actionnaire majoritaire, 2PointZero Group. Les plans d’expansion visent à la fois à renforcer les marchés existants et à pénétrer de nouvelles régions, dont la Roumanie, par exemple. Actuellement, le groupe exploite plus de 1 800 points de vente sur plus de 80 marchés à travers le monde.

Outre son expansion physique, Tendam souhaite également accélérer le développement de ses canaux numériques, tant via ses propres plateformes que via des plateformes externes. De plus, des solutions d’intelligence artificielle doivent permettre d’optimiser des processus tels que la gestion de la demande et des prix, les achats, la chaîne d’approvisionnement, la logistique et le marketing.

Multiply Group, le véhicule d’investissement de la famille royale d’Abu Dhabi, a acquis l’été dernier 67,91 % du capital social de Tendam et a intégré le détaillant au sein de 2PointZero Group, un fonds axé sur les secteurs de la consommation, de l’énergie et des technologies.