Écrit par Stefan Van Rompaey
Abercrombie & Fitch fait son retour aux Pays-Bas

Mode9 février, 2026
Peu après avoir fermé son unique magasin en Belgique, la marque de mode américaine Abercrombie & Fitch fait son retour aux Pays-Bas : un magasin ouvrira prochainement ses portes dans la Kalverstraat à Amsterdam.

Entre 2012 et 2022, Abercrombie & Fitch avait un magasin dans la Leidsestraat à Amsterdam. Aujourd’hui, le détaillant revient dans la capitale néerlandaise avec un nouveau magasin dans la Kalverstraat à Amsterdam. La date d’ouverture exacte de ce magasin n’est pas encore connue, rapporte FashionUnited, mais plusieurs offres d’emploi pour le magasin sont publiées sur le site web de la marque.

Il y a quelques semaines à peine, Abercrombie & Fitch a fermé son unique magasin belge situé sur l’avenue Louise à Bruxelles. Hollister, l’autre marque du même groupe, reste toutefois présente en Belgique et envisage d’ouvrir un nouveau magasin cet été.

