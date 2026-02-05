About You lance son outlet aux Pays-Bas et en Suisse

La plateforme de mode About You lance son outlet proposant plus de 100 000 produits à prix réduits aux Pays-Bas et en Suisse. L’offre est désormais disponible dans 15 pays européens.

« Marchés stratégiquement importants »

Dans l’About You Outlet, les acheteurs en ligne trouveront plus de 100 000 produits de différentes catégories, notamment des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des chaussures, des accessoires et des articles de sport et de lifestyle. Les clients bénéficient d’offres exclusives avec des réductions allant jusqu’à 70 % sur des marques connues. Chaque semaine, plus de 50 nouvelles offres sont mises en ligne, qui commencent chaque jour et sont disponibles pendant sept jours.

« Avec le lancement de l’About You Outlet aux Pays-Bas et en Suisse, nous renforçons notre offre sur des marchés stratégiquement importants pour nous. Le déstockage est un élément central de notre stratégie de croissance et associe des marques fortes à des prix attractifs et à une expérience d’achat très dynamique », explique Tarek Müller, cofondateur et co-PDG du groupe About You.

Après le lancement du premier About You Outlet en Allemagne en 2022 et son expansion dans d’autres pays, l’offre outlet est désormais disponible sur 15 marchés européens. Au total, la plateforme compte 8,5 millions de membres en Europe.