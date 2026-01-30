Adidas réalise son chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré

Adidas a clôturé l’année 2025 avec un chiffre d’affaires record. Sur la base de chiffres provisoires non audités, les bénéfices ont également fortement augmenté et le groupe a maintenu ses marges. L’entreprise a vendu davantage de produits au prix fort.

Au-delà des attentes

Adidas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24,8 milliards d’euros en 2025, soit une croissance de 4,8 % par rapport aux 23,7 milliards de l’année précédente, et ce malgré un impact défavorable des taux de change de plus d’un milliard d’euros. L’entreprise a enregistré une croissance à deux chiffres sur tous les marchés et tous les canaux. Le bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’année a augmenté de plus de 700 millions d’euros pour atteindre 2,056 milliards d’euros. La marge brute s’est améliorée de 0,8 point de pourcentage pour atteindre 51,6 %.