Adidas sur la voie des records : chiffre d’affaires, bénéfices et ambitions en hausse

Adidas a clôturé son année de redressement 2025 avec des chiffres records. Le PDG Bjørn Gulden qualifie le fabricant allemand de baskets à nouveau de saine et prospère. La confiance en l’avenir est grande, même si 2026 apporte son lot de nouvelles incertitudes.

Peu de réductions

La marque de sport allemande a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2024, et un bénéfice d’exploitation de 2,06 milliards d’euros. Ce dernier chiffre représente une croissance impressionnante de pas moins de 54 %. La marque Adidas elle-même a connu une croissance de 13 % sur une base neutre en termes de devises, avec une croissance à deux chiffres sur tous les marchés et tous les canaux de vente.