Écrit par Pauline Neerman
Après une année 2025 morose, Swatch mise sur une reprise

Mode3 février, 2026

Swatch Group a vu ses bénéfices reculer de plusieurs centaines de millions en 2025, malgré une nette accélération au second semestre. L’horloger table sur une croissance généralisée et une reprise des marges en 2026.

Remonte au fil de l’année

Le groupe horloger suisse a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires net de 6,28 milliards de francs suisses (6,47 milliards d’euros), soit une baisse de 1,3 % à taux de change constants. Les taux de change ont pesé sur le chiffre d’affaires à hauteur de 308 millions de francs suisses (317,24 millions d’euros).

