Asos enregistre une hausse de ses bénéfices de près de 50 % après sa restructuration

Au cours du dernier semestre, Asos a réussi à améliorer sa rentabilité de près de 50 %. La boutique en ligne britannique de mode poursuit son plan de restructuration, alors que son chiffre d’affaires reste sous pression.

« Précurseurs de croissance »

La valeur brute de toutes les ventes (GMV) a encore baissé de 9 %, mais cela représente déjà une amélioration par rapport à la période précédente. Les marchés clés, à savoir le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et la France, ont affiché de meilleures performances. Sur le marché britannique, la valeur brute des ventes n’a baissé « que » de 5 %. « Nous constatons une amélioration dans l’augmentation du nombre de nouveaux clients et de solides performances dans nos activités de mode féminine, qui constituent tous deux des indicateurs avancés encourageants pour la croissance du chiffre d’affaires », a déclaré le PDG José Antonio Ramos Calamonte.