Bestseller lance sa plateforme « digital first » Hypedrop en Belgique

Le groupe de mode danois Bestseller lance une nouvelle marque qui traduit immédiatement la demande en constante évolution du marché en lancements hebdomadaires de produits sélectionnés. « Hypedrop va révolutionner le marché de gros », affirme le détaillant.

Axé sur les données

Avec sa nouvelle plateforme numérique Hyperdrop, Bestseller mise sur la rapidité, les décisions basées sur les données et la connaissance du marché en temps réel. Au lieu de collections saisonnières fixes ou d’une identité de marque statique, Hypedrop est à l’écoute permanente du marché et traduit directement la demande en lancements hebdomadaires. Le groupe a lancé la marque à la fin de l’année dernière aux Pays-Bas, en France et en Italie, entre autres, et poursuit désormais son déploiement.