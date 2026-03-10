Brax réalise de nouveau un chiffre d’affaires record

Leineweber, la société mère de Brax, a de nouveau enregistré un chiffre d’affaires record au cours de l’exercice 2025. Le groupe de mode a fait état d’une croissance dans tous les canaux.

Croissance dans le retail

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros l’année dernière, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l’année précédente. Sans la contribution du spécialiste des activités de plein air Fuchs Schmitt, racheté début août 2024, la croissance s’est élevée à 5,3 %.

Les activités de vente au détail ont contribué à la hausse des résultats. Le chiffre d’affaires en ligne a augmenté de 12 %, tandis que les ventes dans les magasins Brax ont progressé de 5 %. Sur le plan géographique, l’Allemagne est restée le plus grand marché : 66 % du chiffre d’affaires total y a été réalisé, 34 % provenant de l’étranger.

Marc Freyberg, responsable marketing et ventes, a qualifié cette année de réussie. « Malgré des conditions de marché difficiles, toutes les marques, tous les pays et tous les canaux ont contribué à faire de 2025 une nouvelle année fructueuse pour Leineweber », a-t-il déclaré. « Nous en sommes très fiers, mais nous sommes également conscients des défis qui nous attendent à l’avenir. »