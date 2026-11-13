Burberry renoue avec les bénéfices grâce à ses magasins

Burberry a de nouveau enregistré des bénéfices au cours du premier semestre de l’exercice 2026/27. Le groupe de mode britannique a vu son chiffre d’affaires progresser et a également nettement amélioré sa rentabilité.

La reprise des bénéfices se poursuit

Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 1,10 milliard de livres sterling (1,31 milliard d’euros), soit une hausse de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce taux de croissance s’est maintenu tant dans les chiffres publiés que sur une base comparable à taux de change constants. C’est ce qui ressort d’un rapport intermédiaire portant sur les 26 semaines closes au 26 septembre.