Inditex lance Zara et Zara Home sur JD.com en Chine

Inditex poursuit l’expansion de ses canaux de vente pour Zara et Zara Home grâce à un accord stratégique conclu avec le groupe chinois de commerce électronique JD.com, qui vient également d’acquérir MediaMarkt. Cet accord fait suite à la collaboration déjà en place pour Massimo Dutti.

Poursuite d’une collaboration antérieure

Cette collaboration permet à Zara et Zara Home d’intégrer l’offre de la place de marché de JD.com. Pour Inditex, il s’agit d’une nouvelle étape dans la présence commerciale de ses marques sur le marché chinois. L’accord actuel s’inscrit dans la continuité de celui que les deux parties avaient déjà signé en juin 2024. Celui-ci portait alors sur la vente en Chine des collections de Massimo Dutti, la chaîne haut de gamme du groupe espagnol.

Cette semaine encore, JD.com a d’ailleurs finalisé l’acquisition du groupe allemand Ceconomy, propriétaire des chaînes d’électronique MediaMarkt et Saturn. Le géant chinois du commerce électronique prend ainsi pied physiquement en Europe, même si la filiale européenne continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante.