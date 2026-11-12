Michael Kors et Jimmy Choo se dotent d’un nouveau PDG

Capri Holdings, la société mère de Michael Kors et Jimmy Choo, débauche Justin Boxford du géant des cosmétiques Estée Lauder. Le nouveau PDG aura pour mission de remettre le groupe de luxe sur la voie de la croissance, après des baisses persistantes du chiffre d’affaires chez Michael Kors.

Une expérience dans le luxe

Justin Boxford succédera le 4 janvier 2027 à John Idol, qui prend sa retraite après 23 ans à la tête de l’entreprise. Idol restera en poste jusqu’à fin mars en tant que conseiller stratégique. Robin Freestone, actuellement directeur général, deviendra président indépendant du conseil d’administration.