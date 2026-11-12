[En images] Delvaux rouvre sa boutique à Anvers : le savoir-faire en dialogue avec l’art et le design

Il n’y a pas deux boutiques Delvaux identiques. L’hôtel particulier de deux étages dans lequel la marque de sacs à main de luxe rouvre son établissement anversois invite à découvrir tant la ville que l’univers de l’artisanat du cuir.

Un voyage à travers la ville

Sur la Komedieplaats à Anvers, face au théâtre Bourla, Delvaux rouvre sa Maison. La boutique a été conçue en collaboration avec l’architecte Tiziano Vudafieri, du cabinet milanais Vudafieri-Saverino Partners. Elle réunit différents univers, avec Delvaux toujours au cœur de la démarche. À travers l’hôtel particulier, des créations emblématiques telles que « Le Brillant », « Le Tempête » et « Le Pin » trouvent leur place dans un environnement soigneusement aménagé.

Chaque boutique Delvaux est conçue en harmonie avec son environnement, afin de contrebalancer la standardisation du luxe et d’inviter à sortir des sentiers battus, précise le communiqué de presse. À Anvers, cette invitation prend la forme d’un voyage à travers la ville, au cœur de la Flandre. Les collections et le savoir-faire maroquiner de Delvaux y dialoguent avec l’art, le design et des objets soigneusement sélectionnés pour mettre en valeur les histoires qu’ils racontent et les liens qu’ils créent.

À la découverte

Delvaux crée des objets conçus pour durer et les entoure donc de pièces qui ont elles-mêmes traversé différentes époques, différents lieux et différentes générations : une armoire bourguignonne du début du XVIIe siècle, un miroir du début du XXe siècle, fabriqué à Anvers et attribué à la Maison Franck, une œuvre d’art contemporaine en vitrail d’Ara Starck… À l’étage supérieur, un lustre Venini apporte tout le savoir-faire du verre de Murano à la maison de maître.

Le bar, élément récurrent dans les boutiques Delvaux, reflète une vision européenne de l’hospitalité : c’est un lieu où l’on peut faire une pause, s’asseoir et engager la conversation en toute décontraction. La boutique n’est pas seulement conçue pour être visitée, mais aussi pour y prendre le temps, partir à la découverte et y revenir encore et encore.