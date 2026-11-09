Les boutiques de mode belges réalisent des bénéfices, mais leurs marges ne cessent de diminuer

Deux boutiques de mode belges sur trois sont encore rentables. Mais derrière ce chiffre en apparence rassurant se cache une réalité moins rose : les marges bénéficiaires diminuent, les petits indépendants ne gagnent presque rien et une poignée de grands acteurs s’accaparent une part considérable des bénéfices.

En moyen 3 000 euros de bénéfice

Le secteur belge de la mode est plus résistant qu’on ne le pensait. Une analyse réalisée par bedrijfscijfers.be sur 2 376 boutiques de mode révèle que 65 % d’entre elles ont réalisé des bénéfices en 2025. Ce pourcentage reste remarquablement stable depuis quatre ans déjà. Au total, les entreprises étudiées ont enregistré l’année dernière 97 millions d’euros de bénéfice net, après déduction des pertes subies par d’autres magasins.