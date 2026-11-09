Canada Goose à contre-courant : la Chine, une lueur d’espoir

Chez Canada Goose, le chiffre d’affaires a progressé de 5,9 % au deuxième trimestre, malgré un fort recul en Europe. Il est intéressant de noter que ce sont surtout la Chine et le commerce en ligne qui stimulent la croissance de la marque de luxe canadienne. Les pertes continuent toutefois de s’aggraver et les performances des magasins existants restent à la traîne.

Les magasins perdent du terrain

Au cours du trimestre clos le 27 septembre, le chiffre d’affaires a progressé de 5,9 % pour atteindre 274 millions de dollars canadiens (173,2 millions d’euros), mais ces chiffres positifs masquent d’importantes disparités régionales. Alors que d’autres marques de luxe rencontrent des difficultés sur le marché chinois, le chiffre d’affaires de Canada Goose dans la région Asie-Pacifique a bondi de 23,1 %. Dans la région EMEA, en revanche, les ventes ont reculé de 14 %, principalement en raison des faibles performances des magasins européens.