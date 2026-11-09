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Écrit par Pauline Neerman
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Pourquoi Four Roses choisit délibérément de se limiter à 8 ou 9 magasins

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Mode9 novembre, 2026

Avec l’ouverture d’un sixième magasin à Louvain, la marque de mode belge Four Roses poursuit son expansion. Mais ses fondateurs, Lien De Vroe et Miguel Uytterhaegen, ont délibérément opté pour une croissance maîtrisée. « Nous comptons sur nous-mêmes pour porter tout. »

D’une marque de vente en gros à un acteur omnicanal

Lorsque Lien De Vroe et Miguel Uytterhaegen ont racheté la marque de mode belge Four Roses à Velmar en 2015, ils avaient chacun un parcours très différent. Le couple a néanmoins franchi le pas, Lien se chargeant de la direction créative et Miguel de la gestion commerciale.

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