Pourquoi Four Roses choisit délibérément de se limiter à 8 ou 9 magasins

Avec l’ouverture d’un sixième magasin à Louvain, la marque de mode belge Four Roses poursuit son expansion. Mais ses fondateurs, Lien De Vroe et Miguel Uytterhaegen, ont délibérément opté pour une croissance maîtrisée. « Nous comptons sur nous-mêmes pour porter tout. »

D’une marque de vente en gros à un acteur omnicanal

Lorsque Lien De Vroe et Miguel Uytterhaegen ont racheté la marque de mode belge Four Roses à Velmar en 2015, ils avaient chacun un parcours très différent. Le couple a néanmoins franchi le pas, Lien se chargeant de la direction créative et Miguel de la gestion commerciale.