Superdry & Co renforce ses fondations avec 70 millions de livres sterling

Superdry & Co a conclu un accord de refinancement de 70 millions de livres sterling (environ 81 millions d’euros) avec Barclays et Bank of America. La marque de mode britannique remplace ainsi les crédits d’urgence de 2023, que le détaillant avait alors obtenus auprès de Bantry Bay Capital et Hilco Capital, par de nouveaux prêts à des taux d’intérêt plus bas.

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Ce nouvel accord devrait permettre d’économiser environ 5 millions de livres sterling (près de 6 millions d’euros) d’intérêts par an, offrant ainsi à Superdry la marge de manœuvre dont elle a besoin pour repartir à l’assaut. Après des années de pertes et de restructuration, la marque est revenue dans le vert au cours de l’exercice 2025, et l’EBITDA s’est encore amélioré en 2026. Le début de l’exercice 2027 s’annonce même si positif que la direction nourrit désormais des projets de croissance ambitieux.