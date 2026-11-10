Le gouvernement britannique envisage d’interdire Vinted et eBay aux jeunes

Les jeunes ne pourront-ils bientôt plus acheter ni vendre de vêtements d’occasion sur Vinted ou eBay? Le gouvernement britannique envisage d’étendre l’interdiction annoncée des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans aux plateformes de vente en ligne. Parallèlement, la police met en garde les chasseurs de bonnes affaires : en achetant sur ces plateformes, ils financent sans le savoir le vol à l’étalage organisé.

Risque d’abus

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a confirmé dimanche à la BBC que le gouvernement envisageait sérieusement d’inclure Vinted, eBay et peut-être aussi Depop et Facebook Marketplace dans l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Cette interdiction doit entrer en vigueur en mars 2027 et vise dans un premier temps des plateformes telles qu’Instagram, TikTok et Snapchat.