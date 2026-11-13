Frasers nomme également un nouveau PDG pour Hugo Boss

Hugo Boss aura un nouveau PDG début 2027. Daniel Grieder quitte l’entreprise de son plein gré, et David Epstein prendra la relève en janvier. Après avoir nommé son propre président, le groupe Frasers place désormais l’une de ses propres têtes de file à la tête du groupe de mode qu’il vient d’acquérir.

La nouvelle génération

Epstein travaille depuis plus de dix ans chez Frasers. Depuis 2024, il y dirige les partenariats avec les marques et gère les relations avec les marques dans les secteurs du sport, du haut de gamme et du luxe. Auparavant, il a dirigé pendant cinq ans les divisions haut de gamme et luxe, où il a également piloté la « stratégie Elevation ». Le président Michael Murray, qui est également PDG de Frasers, souligne que son expérience dans le développement de marques et dans la distribution haut de gamme et de luxe constitue un atout majeur.